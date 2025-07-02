Будет ли продолжение фильма "Как приручить дракона"?

Наш ответ:

«Как приручить дракона» - игровая адаптация одноименного мультфильма. Кинокартина обрела не меньшую популярность, чем оригинал, поэтому его сразу же продлили на вторую часть. Выход сиквела запланирован на 2027 год.



Напомним вам сюжет. На суровом острове Берк, где викинги и драконы веками враждовали, юный Иккинг — изобретательный, но не признанный сын вождя Стоика — решается нарушить древние традиции, подружившись с драконом Ночной фурией по имени Беззубик. Эта неожиданная дружба раскрывает правду о драконах, ставя под сомнение устои общества викингов. Вместе с отважной Астрид и чудаковатым кузнецом Плевакой Иккинг оказывается в мире, где страх и непонимание правят бал. Когда над островом нависает древняя угроза, ставящая под удар и людей, и драконов, именно союз Иккинга и Беззубика становится залогом спасения. Им предстоит пройти трудный путь к миру, разрушив границы вражды и переопределив саму суть героизма и лидерства.