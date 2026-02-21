20.02.2026 сделала возврат билетов. Деньги до сих пор не пришли! Какие сроки возврата и к кому обращаться с этой проблемой?

«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге

Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова