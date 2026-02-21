Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы 20.02.2026 сделала возврат билетов. Деньги до сих пор не пришли! Какие сроки возврата и к кому обращаться с этой проблемой?

20.02.2026 сделала возврат билетов. Деньги до сих пор не пришли! Какие сроки возврата и к кому обращаться с этой проблемой?

Задаёт вопрос: Мария Алексеенко
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 13 комментариев
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля
Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге
Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше