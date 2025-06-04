Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме В какой серии была лягушка в аниме "Монолог фармацевта"?

Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

Эпизод под названием «Монолог с лягушкой», также известный как «Лягушка!», является двенадцатой серией второго сезона аниме «Монолог фармацевта». Премьера этой серии состоялась 28 марта 2025 года.

По сюжету Мэй Фанг живёт в жестоком мире, где доброта не в почёте, а зло диктует свои правила. Она работает фармацевтом, прекрасно разбирается в лекарствах и всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Судьба девушки сложилась непросто: в детстве её продали в рабство, но удача привела её во дворец императора, где она начала изучать искусство фармации. Мэй оказалась талантливой ученицей, быстро осваивала науку, но вскоре у неё появились недоброжелатели, стремящиеся помешать её успеху или даже уничтожить. Она сталкивается с унижением и напоминаниями о своём низком происхождении. Однако благодаря упорству и профессионализму Мэй Фанг завоёвывает уважение сильных мира сего и находит своё место в системе. Её истинная сила — в желании помогать людям, облегчать их страдания и делать мир более справедливым и здоровым.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Монолог фармацевта
Монолог фармацевта драма, аниме , мелодрама
2023, Япония
9.0
