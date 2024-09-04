Меню
В каком порядке смотреть «Магическую битву»?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Магическая битва» — приключенческий аниме-сериал в жанре сёсэн, который в 2024 году попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое популярное аниме на планете. Действие разворачивается в мире, где демоны незаметно питаются людьми. Главным героем является обладающий необыкновенной физической силой старшеклассник Юдзи Итадори, который ухаживает за больным дедушкой и вступает в оккультный клуб. В дальнейшем протагонист оказывается вовлечен в борьбу за человеческие жизни. Франшиза состоит из двух сезонов сериала и полнометражного фильма. Кроме того, официально анонсирован третий сезон. Смотреть «Магическую битву» можно либо в том порядке, в котором серии и фильм выходили в свет, либо же следуя хорологии изображаемых событий. Если вам ближе второй способ, то последовательность будет следующей:

  1. Серии 25–29 второго сезона (арки «Скрытый инвентарь» и «Преждевременная смерть»)
  2. Серии 1–5 второго сезона
  3. Фильм «Магическая битва 0», являющий собой предысторию Юты Оккоцу
  4. Первый сезон
  5. Серии 6–24 второго сезона
  6. Серии 30–47 второго сезона

