В каком порядке смотреть «Магическую битву»?

Наш ответ:

«Магическая битва» — приключенческий аниме-сериал в жанре сёсэн, который в 2024 году попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое популярное аниме на планете. Действие разворачивается в мире, где демоны незаметно питаются людьми. Главным героем является обладающий необыкновенной физической силой старшеклассник Юдзи Итадори, который ухаживает за больным дедушкой и вступает в оккультный клуб. В дальнейшем протагонист оказывается вовлечен в борьбу за человеческие жизни. Франшиза состоит из двух сезонов сериала и полнометражного фильма. Кроме того, официально анонсирован третий сезон. Смотреть «Магическую битву» можно либо в том порядке, в котором серии и фильм выходили в свет, либо же следуя хорологии изображаемых событий. Если вам ближе второй способ, то последовательность будет следующей: