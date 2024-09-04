Меню
В каком порядке смотреть «Клинок, рассекающий демонов»?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Клинок, рассекающий демонов» — приключенческий аниме-сериал в жанре темного фэнтези, основанный на одноименной манге. В русскоязычном пространстве франшиза также известна под названием «Истребитель демонов». Действие разворачивается в Японии в начале XX века. В центре сюжета — подросток по имени Тандзиро Камадо, который становится охотником на смертоносных демонов после того, как они убили его семью и превратили в себе подобную его младшую сестру Нэдзуко. Данная сага включает оригинальный сериал, а также ряд полнометражных аниме-фильмов. Также существует ряд OVA, которые представляют собой компиляции отдельных эпизодов, то есть события в них показаны те же, что в основном сериале. Смотреть «Клинок, рассекающий демонов» можно в таком порядке:

  • Сезон 1 (2019), 26 эпизодов по 23 минуты каждый
  • Сезон 2 (2021), 7 эпизодов, или фильм «Клинок, рассекающий демонов. Поезд “Бесконечный”» (2020). Во втором сезоне и данном фильме показаны одни и те же события, но в многосерийной версии есть дополнительные сцены.
  • Сезон 3 «Квартал красных фонарей» (2021–2022), 11 эпизодов по 26 минут каждый
  • Сезон 4 «Деревня кузнецов» (2023), 11 эпизодов по 25 минут каждый
  • Сезон 5 «Тренировка столпов» (2024), 8 эпизодов по 28 минут каждый

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Истребитель демонов
Истребитель демонов драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
7.0
