В каком порядке смотреть «Клинок, рассекающий демонов»?

«Клинок, рассекающий демонов» — приключенческий аниме-сериал в жанре темного фэнтези, основанный на одноименной манге. В русскоязычном пространстве франшиза также известна под названием «Истребитель демонов». Действие разворачивается в Японии в начале XX века. В центре сюжета — подросток по имени Тандзиро Камадо, который становится охотником на смертоносных демонов после того, как они убили его семью и превратили в себе подобную его младшую сестру Нэдзуко. Данная сага включает оригинальный сериал, а также ряд полнометражных аниме-фильмов. Также существует ряд OVA, которые представляют собой компиляции отдельных эпизодов, то есть события в них показаны те же, что в основном сериале. Смотреть «Клинок, рассекающий демонов» можно в таком порядке:
