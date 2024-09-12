Меню
В каком порядке смотреть "Хеллсинг"?

Олег Скрынько 12 сентября 2024 Дата обновления: 12 сентября 2024
Наш ответ:

"Хеллсинг" — манга в жанре ужасов о вампирах, созданная Кодзимой Хирано. Она начала выходить в 1997 году и завершилась в сентябре 2008-го. В 2001 году на основе манги была создана аниме-адаптация.

Для полного погружения в мир "Хеллсинга", рекомендуем следовать следующему порядку просмотра:
Хеллсинг: Ultimate
Хеллсинг: Война с нечистью
Хеллсинг: Дайджест для уродов
Хеллсинг: Рассвет

Сюжет разворачивается в конце 20 века. Интегра Хеллсинг, будучи ещё девочкой, унаследовала от своего отца руководство над секретной организацией, которая уже на протяжении нескольких столетий защищает Британию от сверхъестественных угроз. В этом мире вампиры и упыри не являются вымыслом — они живут среди людей, часто проявляя жестокость и насилие. Для борьбы с этими существами требуются решительные меры, и именно этим занимается команда Интегры, включающая как отборных воинов, так и могущественного вампира Алукарда, который служит под её командованием.

