В каком порядке смотреть «Берсерка»?

Наш ответ:

«Берсерк» — аниме в жанре темного фэнтези, основанное на одноименной манге. Оригинальное аниме, вышедшее в 1997–1998 годах состоит из одного сезона, который насчитывает 25 эпизодов по 25 минут каждый. Также существует альтернативная экранизация манги, представляющая собой трилогию. Эти полнометражные аниме-фильмы выходили с 2012-го по 2013 год. В 2016 году был выпущен второй сезон «Берсерка», который является продолжением трилогии. В 2017 году вышел третий сезон. Наконец, в 2022 году был представлен четвертый сезон под названием «Берсерк: Золотой век. Памятное издание». В нем дублируются события оригинального аниме, так что этот проект можно считать еще одним ремейком. Таким образом, «Берсерка» лучше смотреть в порядке выхода частей франшизы: