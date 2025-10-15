В каком порядке смотреть аниме «Призрак в доспехах»
Рекомендуемый порядок — хронологический по дате выхода, так вы оцените эволюцию вселенной и идей.
Основная классика:
Начните с оригинального полнометражного фильма «Призрак в доспехах» (1995). Это фундамент и шедевр, который задал весь стиль и философию. Затем смотрите его сиквел «Невинность» (2004), он напрямую продолжает историю Мотоко Кусанаги.
Цикл «Stand Alone Complex» (сериалы):
Это альтернативная, более развернутая вселенная. Сначала посмотрите первый сериал «Stand Alone Complex» (2002-2003), затем второй сезон «2nd GIG» (2004-2005), и после них фильм «Solid State Society» (2006), который завершает эту арку.
Более поздние хронологии:
Далее идут работы, пересказывающие историю с новым визуалом. Это трилогия «Arise» (2013-2014) — приквел о формировании Отдела 9, и ее итоговый фильм «Призрак в доспехах: Новый фильм» (2015). Завершает всё сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» (2020-2022), который является прямым сиквелом «Arise», но сделан в 3D.
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