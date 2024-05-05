Сколько всего серий в сериале «Ниндзя Камуи»?

Наш ответ:

Аниме-сериал «Ниндзя Камуи» на данный момент состоит из одного сезона, который насчитывает 13 эпизодов. Продолжительность каждого — около 23 минут. Заключительная серия вышла 5 мая. Шоу больше нацелено на западную, а не на японскую аудиторию. На это также указывает тот факт, что в создании проекта участвует анимационный отдел студии Warner Bros. Официального анонса второго сезона пока не было, но ожидается, что это лишь дело времени.



«Ниндзя Камуи» повествует о воине Джо Логане, участвовавшем в тайной ниндзя-программе. Однажды он решил оставить это дело и покинул свой клан. Сменив внешность и род деятельности, протагонист отправляется в США, где обосновывается на удаленной от города ферме вместе с сыном и женой. Организация, на которую работал Логан, не может допустить дезертирства. Ниндзя выслеживают Джо и убивают его семью. Оставшись в живых, главный герой решает отомстить.