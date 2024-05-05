Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько всего серий в сериале «Ниндзя Камуи»?

Сколько всего серий в сериале «Ниндзя Камуи»?

Олег Скрынько 5 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме-сериал «Ниндзя Камуи» на данный момент состоит из одного сезона, который насчитывает 13 эпизодов. Продолжительность каждого — около 23 минут. Заключительная серия вышла 5 мая. Шоу больше нацелено на западную, а не на японскую аудиторию. На это также указывает тот факт, что в создании проекта участвует анимационный отдел студии Warner Bros. Официального анонса второго сезона пока не было, но ожидается, что это лишь дело времени.

«Ниндзя Камуи» повествует о воине Джо Логане, участвовавшем в тайной ниндзя-программе. Однажды он решил оставить это дело и покинул свой клан. Сменив внешность и род деятельности, протагонист отправляется в США, где обосновывается на удаленной от города ферме вместе с сыном и женой. Организация, на которую работал Логан, не может допустить дезертирства. Ниндзя выслеживают Джо и убивают его семью. Оставшись в живых, главный герой решает отомстить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ниндзя Камуи
Ниндзя Камуи аниме , фантастика, боевик
2024, Япония/США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше