Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько всего серий в мультсериале «Трон, отмеченный богом»?

Сколько всего серий в мультсериале «Трон, отмеченный богом»?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

«Трон, отмеченный богом» — китайский мультсериал, стартовавший в апреле 2022 года. Шоу насчитывает уже шесть сезонов. Шестой выходит в настоящее время. Каждый из сезонов включает по 26 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 18–22 минут. Таким образом, всего проект к концу шестого сезона будет состоять из 156 серий.

Действие разворачивается в мире, где появление демонов и богодемонов поставило человечество на край гибели. Шесть храмов объединились, чтобы спасти мир людей, в результате чего разгорелась масштабная война. В этом хаосе маленький мальчик решает вступить в один из храмов в качестве рыцаря, стремясь спасти свою мать. Пройдя через непростые тренировки, он мечтает обрести силу, стать величайшим рыцарем и однажды унаследовать трон в этом жестоком мире, балансирующем на грани уничтожения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом боевик, приключения, аниме
2022, Китай
10
