Сколько в мире аниме?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 13 марта 2024
Наш ответ:

Аниме — главный продукт Японии в сфере развлечений, имеющий фанатов и рядовых зрителей по всему миру. К сожалению, исчерпывающей цифровой базы, в которой бы учитывался весь когда-либо созданный аниме-контент, не существует. Оценить общее количество аниме в мире можно лишь приблизительно, основываясь на количестве выходящих в год наименований и динамике этого количества на протяжении десятилетий. Также стоит учитывать, что существуют полнометражные аниме-фильмы и аниме сериалы, которые могут выходить в различном формате и на разных платформах.

По количеству сериалы превосходят фильмы. Издание сериалов началось в 1961 году. В дальнейшем число выпускаемых шоу неуклонно увеличивалось. Например, в 60-х их вышло свыше 70, в 70-х — свыше 200, в 80-х — свыше 300, в 90-х — свыше 400. Но настоящий бум произошел уже в ХХ веке. Так, с 2000-го по 2009 год вышло свыше 1100 сериалов, тогда как с 2010-го по 2019-й — свыше 1900. При этом стоит оговориться, что количество новых наименований не всегда значит рост количества аниме в целом ввиду того, что многие сериалы состоят из небольшого количества эпизодов. Также существуют аниме разного содержания и длительности, которые выходят сразу на физических носителях или транслируются в интернете. Приблизительное количество таких аниме составляет в районе 2000 наименований.

Аниме-фильмы начали выходить еще в 1910-х годах, но долгое время это были лишь короткометражки. Первое полнометражное аниме появилось в 1945 году. Ныне количество таких фильмов составляет свыше 1800.

