«Человек-бензопила» — аниме-сериал, который начал выходить в 2022 году и сразу же получивший высокие оценки зрителей по всему миру.

Сколько томов в манге «Человек-бензопила»?

Манга «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото на данный момент насчитывает 18 томов. Публикация произведения разделена на две части: первая выходила в журнале Weekly Shonen Jump до декабря 2020 года, а вторая продолжает выходить в онлайн-журнале Shonen Jump+ с июля 2022 года. Именно эти главы и собираются в печатные танкобоны, и по состоянию на ноябрь 2024 года их как раз 18.



Что касается русского издания, то здесь есть важный нюанс. Издательство «Азбука-Аттикус» выпускает серию в виде сдвоенных томов. Это означает, что на момент марта 2025 года все 18 японских томов уже доступны для русскоязычных читателей, но в виде 13 физических книг, каждая из которых объединяет в себе два оригинальных тома. Таким образом, вся первая часть манги и значительная часть продолжающейся второй уже изданы в России.

О чем манга

Дэндзи — юноша, вынужденный охотиться на демонов, чтобы выплатить огромные долги отца. Живя в нищете с демоном-бензопилой Почей, он мечтает лишь о простых радостях: вкусной еде и свиданиях. Его жизнь полна лишений, и за малейшую просрочку платежа ему грозит смерть.



Однако судьба преподносит ему шанс на перемены. Обретя способность превращать части тела в бензопилы, Дэндзи получает не только сверхъестественную силу, но и билет из мира нищеты. Теперь под оглушительный рев моторов ему предстоит прорубить свой кровавый путь в новую, полную опасностей и приключений жизнь.