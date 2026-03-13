Сколько сезонов в сериале "Выдающиеся звери"?

«Выдающиеся звери» — аниме-сериал, который уже завершился.

В сериале «Выдающиеся звери» 3 сезона. Первый вышел на экраны в 2019 году, второй — в 2021, а третий — в 2024.

В мире, где животные обрели человеческий облик, отношения между хищниками и травоядными далеки от гармонии. В элитной Академии Черритон, где царит показной порядок, напряжение достигает пика после гибели альпаги Тема — трагедии, произошедшей в стенах школьного драмкружка.



Серый волк Лэгоси, близкий друг погибшего, привык жить в тени и держать свои инстинкты под жестким контролем — хищникам здесь не доверяют. Его поведение раздражает Луи, звездного оленя и лидера кружка. Чтобы поставить волка на место, Луи назначает его дежурным. В один из дней Лэгоси встречает крольчиху Хару — дерзкую одиночку, которую в академии откровенно травят. Неожиданно вспыхнувшее чувство к ней заставляет волка вступить в схватку с собственной природой, чтобы докопаться до истины: что на самом деле случилось с Темом и почему общество хищников и жертв живет по законам, которые выгодно скрывать сильным мира сего.