Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько сезонов в сериале "Выдающиеся звери"?

Сколько сезонов в сериале "Выдающиеся звери"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 марта 2026 Дата обновления ответа: 13 марта 2026

«Выдающиеся звери» — аниме-сериал, который уже завершился.

Точное количество сезонов

В сериале «Выдающиеся звери» 3 сезона. Первый вышел на экраны в 2019 году, второй — в 2021, а третий — в 2024.

О чем аниме:

В мире, где животные обрели человеческий облик, отношения между хищниками и травоядными далеки от гармонии. В элитной Академии Черритон, где царит показной порядок, напряжение достигает пика после гибели альпаги Тема — трагедии, произошедшей в стенах школьного драмкружка.

Серый волк Лэгоси, близкий друг погибшего, привык жить в тени и держать свои инстинкты под жестким контролем — хищникам здесь не доверяют. Его поведение раздражает Луи, звездного оленя и лидера кружка. Чтобы поставить волка на место, Луи назначает его дежурным. В один из дней Лэгоси встречает крольчиху Хару — дерзкую одиночку, которую в академии откровенно травят. Неожиданно вспыхнувшее чувство к ней заставляет волка вступить в схватку с собственной природой, чтобы докопаться до истины: что на самом деле случилось с Темом и почему общество хищников и жертв живет по законам, которые выгодно скрывать сильным мира сего.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выдающиеся звери
Выдающиеся звери аниме
2019, Япония
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше