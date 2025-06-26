Сколько сезонов в сериале "Восхождение героя щита"?

Наш ответ:

«Восхождение героя щита» - популярный японский аниме-сериал, который на июнь 2025 года насчитывает четыре сезона. Сколько сезонов планируется в общей сложности, неизвестно.



Напомним сюжет шоу. Наофуми Иватани — обычный студент и заядлый отаку, который целыми днями играет в игры и читает мангу. Но однажды его затягивает в параллельный мир, где он узнаёт, что стал одним из четырёх Легендарных Героев, призванных спасти мир от гибели. Однако, в отличие от других героев, у Наофуми нет союзников — никто не хочет к нему присоединяться, кроме одной авантюристки, которая его предаёт: обворовывает и подставляет, обвинив в изнасиловании. Озлобленный и разочарованный, Наофуми решает полагаться только на себя и идёт по пути мести. В этом ему помогают две рабыни, которых он выкупает: енотовидная девушка-воин Рафталия и девочка-птица Фило, в будущем — королева филориалов. Вместе они бросают вызов несправедливости и сильным мира сего.