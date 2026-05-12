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Сколько сезонов в аниме "Власть книжного червя"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 мая 2026 Дата обновления ответа: 12 мая 2026

«Власть книжного червя» — популярный аниме-сериал, который продолжает выходить по сей день.

Точное количество сезонов

В аниме «Власть книжного червя» четыре сезона. Первый вышел в 2019 году, второй — в 2020 году, третий — в 2022 году, третий — в 2026 году.

Однако в будущем количество сезонов может увеличиться — аниме-сериал еще не завершился.

О чем аниме:

Урано Мотосу обожала читать и поглощала книги одну за другой. Она была уже на пороге своей мечты — стать библиотекарем, но неожиданно погибла в несчастном случае. Перед смертью Урано загадала одно желание: в следующей жизни читать ещё больше. И вскоре она переродилась в хрупкую пятилетнюю девочку по имени Минэ, которая живёт в эпоху средневековья.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Власть книжного червя
Власть книжного червя аниме , фэнтези, приключения
2019, Япония
7.0
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