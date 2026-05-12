Сколько сезонов в аниме "Власть книжного червя"?

«Власть книжного червя» — популярный аниме-сериал, который продолжает выходить по сей день.

Точное количество сезонов

В аниме «Власть книжного червя» четыре сезона. Первый вышел в 2019 году, второй — в 2020 году, третий — в 2022 году, третий — в 2026 году.



Однако в будущем количество сезонов может увеличиться — аниме-сериал еще не завершился.

О чем аниме: