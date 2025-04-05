Сколько сезонов в аниме "Туалетный мальчик Ханако"?

Наш ответ:

«Туалетный мальчик Ханако» - японский аниме-сериал, который состоит из двух сезонов. Второй сезон закончил выходить в эфир 30 марта 2025 года. Когда зрителям ждать продолжение, неизвестно.



Напомним вам сюжет аниме. В академии Камомэ ходят легенды о семи тайнах, и одна из них — загадочный призрак по имени Ханако. Говорят, он обитает в женском туалете на третьем этаже старого здания и может исполнить любое желание — стоит лишь постучать в дверь кабинки и позвать его. Школьница Нэнэ Ясиро решается попробовать — у неё есть заветная мечта. Но вместо пугающего духа девочка встречает… весёлого и очень настойчивого призрака-мальчишку. С этого момента жизнь Нэнэ меняется — о тишине и покое можно забыть.