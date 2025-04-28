Сколько сезонов в аниме "Темный дворецкий"?

Наш ответ:

Аниме «Тёмный дворецкий» состоит из трёх основных сезонов и нескольких OVA. Первый сезон вышел в 2008 году, частично следуя манге, но позже ушёл в оригинальный сюжет. Второй сезон 2010 года стал полностью оригинальным продолжением. Третий сезон, «Книга цирка», вернулся к событиям манги. Также есть OVA «Книга убийств» и фильм «Книга Атлантики». В 2025 году вышло новое продолжение — арка о публичной школе, продолжающая историю по манге.



Действие происходит в альтернативной Англии XIX века, в роскошном поместье графа Фантомхайва. Здесь живут неловкие слуги и их идеальный руководитель — дворецкий Себастьян. Юный граф Сиэль обожает разные игры, а умения Себастьяна постоянно пригождаются. Ведь их связывает особый контракт, который касается не только безупречного сервиса, но и куда более серьёзных дел.