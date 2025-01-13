Сколько сезонов в аниме "Синий экзорцист"?

Наш ответ:

Аниме "Синий экзорцист" включает два сезона. Первый сезон, выпущенный в 2011 году, охватывает оригинальный сюжет манги и несколько дополнительных арок, созданных специально для аниме. Второй сезон, под названием "Синий экзорцист: Киотская сага", вышел в 2017 году и сосредоточился на одной из ключевых арок манги, раскрывая новые стороны истории и персонажей.



Рин и Юкио Окимура выросли сиротами в храме под опекой священника и экзорциста Фудзимото. Рин — вспыльчивый и драчливый парень, а Юкио — спокойный и мечтающий стать врачом, часто лечит ссадины брата. Однако их различия глубже, чем кажется: Рин оказывается полудемоном и сыном самого Сатаны. Когда его силы пробуждаются, Сатана пытается забрать сына, чтобы использовать его для захвата мира. Рин избегает этой судьбы, но теряет приёмного отца, погибшего, защищая его. Поклявшись отомстить, Рин поступает в школу экзорцистов, где учится вместе с Юкио.