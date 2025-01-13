Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько сезонов в аниме "Синий экзорцист"?

Сколько сезонов в аниме "Синий экзорцист"?

Олег Скрынько 13 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме "Синий экзорцист" включает два сезона. Первый сезон, выпущенный в 2011 году, охватывает оригинальный сюжет манги и несколько дополнительных арок, созданных специально для аниме. Второй сезон, под названием "Синий экзорцист: Киотская сага", вышел в 2017 году и сосредоточился на одной из ключевых арок манги, раскрывая новые стороны истории и персонажей.

Рин и Юкио Окимура выросли сиротами в храме под опекой священника и экзорциста Фудзимото. Рин — вспыльчивый и драчливый парень, а Юкио — спокойный и мечтающий стать врачом, часто лечит ссадины брата. Однако их различия глубже, чем кажется: Рин оказывается полудемоном и сыном самого Сатаны. Когда его силы пробуждаются, Сатана пытается забрать сына, чтобы использовать его для захвата мира. Рин избегает этой судьбы, но теряет приёмного отца, погибшего, защищая его. Поклявшись отомстить, Рин поступает в школу экзорцистов, где учится вместе с Юкио.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Синий экзорцист
Синий экзорцист комедия, боевик, аниме
2011, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше