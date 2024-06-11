Сколько сезонов в аниме "Реинкарнация безработного"?

Наш ответ:

В рамках аниме-сериала "Реинкарнация безработного" уже вышло два захватывающих сезона. Премьера первого сезона состоялась 10 января 2021 года, а второй сезон стартовал 9 июля 2023 года и продолжает радовать зрителей своими эпизодами.



Главный персонаж – обычный безработный неудачник, который в свои 34 года остаётся девственником и затворником. Его жизнь кажется обрывающейся, когда он сталкивается с грузовиком после выселения из дома родителей в день их похорон. Но это лишь начало нового пути. Рождённый заново как младенец по имени Рудеус Грейрат, он оказывается в мире фэнтези. Этот неожиданный поворот дает ему шанс начать жизнь заново, и он собирается использовать его на полную катушку. В его путешествии ждут насыщенные приключения, встречи с колдуньей, девушкой-воительницей, эльфийкой и множеством других магических существ.