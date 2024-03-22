Сколько сезонов в аниме "О моем перерождении в слизь"?

Наш ответ:

На данный момент у аниме «О моем превращении в слизь» 3 сезона. Выход 3 сезона запланирован на 5 апреля 2024 года на канале Tokyo MX.



В центре сюжета оказывается заурядный парень по имени Сатору Миками, жизнь которого нельзя назвать примечательной. Он — обычный клерк, у которого нет ни карьерных перспектив, ни даже девушки. Когда казалось, что хуже уже и быть не может, на Миками нападают хулиганы. В результате уличной стычки клерк умирает, после чего перерождается в новом для себя облике.



Придя в сознание, Миками обнаруживает, что стал слизью. Но главный герой не отчаивается. Взяв себя в руки, он научился выжимать максимум из сложившейся ситуации. Получив небывалые способности, Миками отправляется навстречу приключениям, защищая сородичей от различных угроз.