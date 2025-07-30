Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько сезонов в аниме «Необъятный океан»?

Сколько сезонов в аниме «Необъятный океан»?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Необъятный океан» — аниме-сериал в жанре комедии о взрослении, основанный на одноименной манге Кэндзи Иноуэ с иллюстрациями Кимитакэ Ёсиоки. Экранизация состоит из двух сезонов. Первый вышел в 2018 году, а премьера второго состоялась 8 июля 2025 года. Кроме того, в 2020 году была выпущена полнометражная игровая киноадаптация, тоже получившая название «Необъятный океан».

В центре сюжета — юный Иори Китахара, который поступает в университет и поселяется в прибрежном городке. Там он снимает комнату у семейства Котэгава. Глава семьи владеет магазином, где продается снаряжение для плавания, но это все не интересно Иори, поскольку он панически боится плавать. Ситуация меняется, когда он заводит дружбу с компанией дайверов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Необъятный океан
Необъятный океан комедия, аниме
2018, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше