Сколько сезонов в аниме "Моя геройская академия"?

Олег Скрынько 7 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Моя геройская академия» - популярный аниме-сериал, который насчитывает семь сезонов. Последний из них стартовал в апреле 4 мая 2024 года и продолжает выходить по сей день.

Седьмой сезон «Моя геройская академия» станет финальной частью сериала, где развернется масштабный конфликт между нашими любимыми героями и объединенными силами «Всех за одного» и Шигараки. В центре сюжета — четырнадцатилетний Изуки Мидория, который однажды понял горькую истину: люди не рождаются равными. Лишенный «причуд» или сверхспособностей, он вынужден бороться за своё место под солнцем. Несмотря на отсутствие дара, Изуки стремится стать всемогущим. Он поступает в магический колледж, где его ждут удивительные приключения. В последних эпизодах старшеклассники продолжают противостояние «Лиге злодеев» вместе с профессиональными героями, такими как «Звезда», «Полосатый» и «Всемогущий», вступая в паранормальную освободительную войну. В это время в городе появляется новая злобная сущность, создающая серьезные проблемы для всех участников движения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя геройская академия
Моя геройская академия комедия, боевик, приключения, аниме
2016, Япония
8.0
