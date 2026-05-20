Сколько сезонов в аниме "Маг на полную ставку"?

«Маг на полную ставку» — китайский аниме-сериал, который выходит на экраны с 2016 года.

В аниме «Маг на полную ставку» 7 сезонов. Последний из них стартовал на экранах 13 мая 2026 года и завершится 22 июля 2026 года.

Жил-был обычный парень по имени Мо Фань, который ничем не отличался от сверстников и влачил самую заурядную жизнь. Однажды, гуляя по лесу, он наткнулся на таинственного старика. Тот вручил подростку странный черный кулон. Мо Фань поначалу не придал этому подарку значения, но после короткого сна он проснулся в совершенно другом мире.



Реальность вокруг неузнаваемо изменилась: она наполнилась волшебством. Даже в школе вместо привычной математики теперь преподавали магию. Мо Фань сразу заинтересовался новыми возможностями, однако его семья жила бедно, поэтому о серьезном обучении не могло быть и речи.



Но судьба распорядилась иначе. Благодаря удачному стечению обстоятельств парень все же поступил в элитную школу магии. Поначалу бедному студенту пришлось несладко — обеспеченные одноклассники постоянно насмехались над ним. Однако очень скоро выяснилось, что Мо Фань — уникальный маг. В отличие от остальных, он наделен редчайшим даром: способностью подчинять себе не одну, а сразу несколько магических стихий.