Сколько сезонов в аниме "Истребитель демонов"?

«Истребитель демонов» - аниме-сериал, который остается одним из самых популярных во всем мире. В общей сложности шоу состоит из четырех сезонов, однако впереди зрителей, вероятно, будет ждать продолжение.



Напомним сюжет аниме. Эпоха Тайсё. Испокон веков ходят слухи о человекоподобных демонах, которые по ночам охотятся на людей. Старший сын семьи Камадо, Тандзиро, после смерти отца взял на себя заботу о родных. Однажды, отправившись в соседний город продавать древесный уголь, он возвращается домой и видит страшную картину: вся его семья жестоко убита. Единственная, кто чудом выжил, — младшая сестра Нэдзуко. Но она уже не та, кем была прежде: девочка превращена в демона, хотя в ней еще теплится человеческое сознание. С этого момента Тандзиро отправляется в полное опасностей путешествие. Он намерен отыскать убийцу своей семьи и найти способ вернуть сестре человечность.