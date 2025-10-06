Сколько сезонов в аниме "Доктор Стоун"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 октября 2025 Дата обновления ответа: 6 октября 2025

«Доктор Стоун» – один из самых популярных аниме-сериалов современности, выходящий на экран с 2019 года.

Синопсис гласит:

Всё человечество пало жертвой загадочной катастрофы, в один день превратившись в каменные изваяния. Спустя тысячи лет первым из каменного плена вырывается обычный старшеклассник Тайдзю, обнаруживая себя в призрачном мире, где жизнь замерла. Но вскоре он находит своего друга Сэнку, юного научного гения, который также сумел вернуться к жизни. Объединившись, эта невероятная пара бросает вызов судьбе: с помощью науки они стремятся расколдовать человечество и вернуть миру утраченный прогресс.

Сколько сезонов в аниме «Доктор Стоун»


На данный момент (осень 2023 года) в аниме «Доктор Стоун» вышло четыре основных сезона.

Вот их хронология:

  • Первый сезон (2019)
  • Второй сезон («Битва за Королевство Наука», 2021)
  • Третий сезон (2023) — он разделён на две части: Часть 1 («Новая эра», весна 2023), Часть 2 («Истоки», осень 2023)
  • Четвертый сезон (2025)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Доктор Стоун
Доктор Стоун боевик, приключения, аниме , фантастика
2019, Япония
8.0
