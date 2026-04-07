Сколько сезонов в аниме "Добро пожаловать в класс превосходства"?

«Добро пожаловать в класс превосходства» — аниме-сериал, который выходит на экраны с 2017 года, сохраняя популярность во всем мире.
В аниме «Добро пожаловать в класс превосходства» 4 сезон. Премьера последнего состоялась 1 апреля 2026 года.
На первый взгляд, старшая школа Кодо Икусэи — мечта любого ученика. Здесь почти стопроцентное поступление в вузы и престижная работа, нет дурацких запретов на причёски и украшения. Кажется, что это рай. Но на самом деле все плюшки достаются только отличникам. Остальные же влачат жалкое существование.
Главный герой, Киётака Аянокодзи, по глупой ошибке на вступительных экзаменах попадает в класс D. Это настоящий «мусорный бак» школы — туда отправляют неудачников, над которыми издеваются все, кому не лень. Его новая жизнь кажется беспросветной, но всё меняется после знакомства с двумя одноклассниками — гордой Судзунэ Хорикитой и загадочной Кикё Кусидой. Благодаря им Аянокодзи начинает постепенно выбираться из дна. Однако у парня есть свои секреты, и школа ещё не раз покажет своё истинное лицо.
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