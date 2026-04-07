Сколько сезонов в аниме "Добро пожаловать в класс превосходства"?

«Добро пожаловать в класс превосходства» — аниме-сериал, который выходит на экраны с 2017 года, сохраняя популярность во всем мире.

Точное количество сезонов в аниме

В аниме «Добро пожаловать в класс превосходства» 4 сезон. Премьера последнего состоялась 1 апреля 2026 года.

О чем аниме: