«Для тебя, Бессмертный» — популярный анимационный сериал, стартовавший на экранах в 2021 году.

Синопсис гласит:

Бессмертный дух, вечный скиталец, способный перевоплощаться во что угодно — от безмолвного камня до живого существа. Однажды, блуждая по бескрайней тундре, он находит тело погибшего волка и принимает его облик. В этой форме он встречает одинокого мальчика, и они отправляются в путь вместе. На этом странствии бессмертному, не знавшему ни конца, ни начала, предстоит постичь хрупкую природу человеческой жизни, устройство их мира и смысл смерти.

Сколько сезонов в аниме «Для тебя бессмертный»

На данный момент в эфир вышли три сезона. Премьера первого сезона состоялась 12 апреля 2021 года. Второй сезон начал выходить на экраны 23 октября 2022 года. Третий и последний на сегодняшний день сезон стартовал 4 октября 2025 года. Ожидается, что сезон будет состоять из 22 эпизодов и завершится 28 февраля 2026 года.