Сколько сезонов в аниме "Ангел по соседству"?

«Ангел по соседству» — популярный аниме-сериал, который продолжает выходить на экраны.

В аниме «Ангел по соседству» два сезона. Первый вышел на экраны в 2023 году, тогда как премьера второго состоялась в 2026 году.

Простудиться по собственной глупости? Легко. Именно это и случается с Аманэ Фудзимией, когда он в дождливый день отдаёт свой единственный зонтик незнакомой девушке, которая грустно сидит под ливнем. Он не ждёт ничего, кроме возврата вещи, но реальность преподносит сюрприз. Та самая девушка — Махиру Шиина, школьная «Ангел» и его соседка по дому. Только вот вместо скромного «спасибо» она решает отблагодарить парня по-крупному: помочь ему встать на ноги после болезни.



Когда Махиру впервые заходит в его квартиру, её реакция коротка и безжалостна — «мерзкое зрелище». Хаос, бардак и полная бытовая беспомощность Аманэ вызывают у неё скорее брезгливость, чем сочувствие. Но, несмотря на холодные слова, «Ангел» берётся за дело. Она моет, убирает, готовит ужин и вообще ведёт себя так, будто у неё нет ничего невозможного. Вопрос только в том, как долго Аманэ выдержит такую заботу и не превратится ли окончательно в неприспособленного человека под крылом идеальной соседки?