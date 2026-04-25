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Сколько сезонов и серий всего в аниме «Фермерская жизнь в ином мире»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

На данный момент в аниме 2 сезона.

Первый сезон вышел с января по март 2023 года и включает 12 серий. Второй сезон стартовал 5 апреля 2026 года и тоже рассчитан на 12 серий — новые эпизоды выходят по понедельникам, финал намечен на конец июня 2026-го. Второй сезон сейчас продолжается.

Итого на данный момент — 24 серии (когда второй сезон завершится). Каждая серия длится примерно 24 минуты, так что на весь просмотр уйдёт около 10 часов.

Аниме снимает студия Zero-G по мотивам ранобэ и манги, у которых вышло уже 20 и 16 томов соответственно. Материала для продолжения более чем достаточно, но официально третий сезон пока не анонсирован.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фермерская жизнь в ином мире
Фермерская жизнь в ином мире комедия, аниме , фэнтези
2023, Япония
7.0
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