Сколько сезонов и серий в аниме "Повар небесной гостиницы"?

Сколько сезонов и серий в аниме "Повар небесной гостиницы"?

Олег Скрынько 17 сентября 2025 Дата обновления: 17 сентября 2025
Наш ответ:

«Повар небесной гостиницы» — аниме-сериал, который выходит на экраны с 2018 года.

Синопсис гласит:

Студентка Аой обладает редким даром — она может видеть ёкаев, загадочных существ из потустороннего мира. Однажды, подкармливая одного из них, девушка сталкивается с могущественным демоном по имени Оданна. Тот заявляет, что её дед так и не расплатился с ним по старому долгу, и теперь в счёт задолженности Аой должна стать его женой. Однако девушка не намерена соглашаться на подобные условия и выбирает иной путь — отработать долг самостоятельно, сохранив право распоряжаться собственной судьбой.

Сколько сезонов и серий в аниме «Повар небесной гостиницы»

Первый сезон вышел в 2018 году и включал в себя 26 эпизодов. Вот список с датами:

Эпизод 1
I'm Marrying into an Inn for Spirits
2 апреля 2018

Эпизод 2
I Found a Job at Ayakashi Inn
9 апреля 2018

Эпизод 3
I Took a Trip to the Capital of the Hidden Realm
16 апреля 2018

Эпизод 4
I Looked After a Snow Woman and an Earth-Spider
23 апреля 2018

Эпизод 5
I Should Not Forget My Promise to the Ayakashi
30 апреля 2018

Эпизод 6
I'm Opening up an Eatery in an Ayakashi Inn
7 мая 2018

Эпизод 7
Taking A Walk with the Master in the Rain
14 мая 2018

Эпизод 8
Shopping with the Nine-Tailed Young Master
21 мая 2018

Эпизод 9
An Elderly Ayakashi Couple's Wedding Anniversary
28 мая 2018

Эпизод 10
A Rival Has Arrived at the Ayakashi Inn
4 июня 2018

Эпизод 11
The Nure-Onna Bath Caretaker and Her Shiranui Teacher
11 июня 2018

Эпизод 12
There's a Secret in the Basement at Tenjin-ya
18 июня 2018

Эпизод 13
A Grand Banquet at an Ayakashi Inn
25 июня 2018

Эпизод 14
A Black Ship Arrives from the Southern Land
2 июля 2018

Эпизод 15
I Was Abducted from an Ayakashi Inn
9 июля 2018

Эпизод 16
The Twin Chefs and a Rain Woman from a Rich Family
16 июля 2018

Эпизод 17
The Secret of the Ceremony in the Southern Land
23 июля 2018

Эпизод 18
A Big Fight between a Tengu Father and His Son
30 июля 2018

Эпизод 19
A Silver Beast on a Moonlit Night
6 августа 2018

Эпизод 20
Traces of a Dream in the Dragon Palace
13 августа 2018

Эпизод 21
Orio-ya's Young Hostess and Young Master
20 августа 2018

Эпизод 22
Raiju's Warning
27 августа 2018

Эпизод 23
The Sealed Power and the Opening Heart
3 сентября 2018

Эпизод 24
Life or Death Hunt for the Gem Branch
10 сентября 2018

Эпизод 25
A Fireworks Event with Ayakashi
17 сентября 2018

Эпизод 26
Delicious Dishes are Served at the Inn for Spirits
24 сентября 2018

Второй сезон стартует 1 октября 2025 года. Точное количество серий еще неизвестно.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повар небесной гостиницы
Повар небесной гостиницы аниме , фэнтези
2018, Япония
0.0
