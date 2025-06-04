Сколько сезонов и серий в аниме «Пламенная бригада пожарных»?

Наш ответ:

«Пламенная бригада пожарных» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези, боевик и детектив. Шоу стартовало в 2019 году. На данный момент проект включает три сезона. В России все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск».



Первый сезон выходил с июля по декабрь 2019 года. Второй — с июля по декабрь 2020 года. Третий сезон был поделен на две части. Первая стартовала 5 апреля 2025 года. Вторая начнет выходить в январе 2026 года. Каждый из сезонов включает по 24 эпизода.



Действие разворачивается в Токио, который оказался поражен сверхъестественными самовозгораниями. В результате этого явления люди становятся грозными огненными монстрами, которые приумножают пожары. Разобраться в происходящем пытаются пожарные отряды. К одному из них присоединяется Синра Кусакабэ, которого считают виновным в гибели собственной семьи.