Сколько сезонов и серий в аниме «Дневник будущего»?

Наш ответ:

«Дневник будущего» — аниме-сериал в жанре сёнэн, основанный на одноименной манге Сакаэ Эсуно. Экранизация выходила в 2011–2012 годах. Первый и единственный сезон состоит из 26 эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый. В 2013 году также появился OVA-эпизод «Дневник будущего: Повторный вызов», а в 2012 году вышел сериал «Дневник будущего: Спецвыпуски», состоящий из десяти 2-минутных серий.



Главный герой этой истории — изгой Амано Юкитэру, записывающий свои наблюдения за окружающими в мобильном дневнике. Единственным другом Юки является бог времени и пространства Деус, которого тот считает плодом своего воображения. Однажды Деус наделяет дневник Юки способностью предсказывать ближайшее будущее. Также выясняется, что подобные волшебные дневники есть еще у одиннадцати человек. Все они, а также Юки, оказываются участниками игры на выживание.