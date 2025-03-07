Сколько сезонов и серий у сериала "Адский рай"?

Наш ответ:

На данный момент аниме-сериал «Адский рай» состоит из одного сезона, включающего в себя тринадцать эпизодов. Однако уже совсем скоро зрителей ждет продолжение, так что количество серий возрастет.



В Японии могущественный военачальник, владеющий огромными территориями и богатствами, стремится не к новым завоеваниям, а к тому, чего не может купить ни один правитель — бессмертию. Токугава отказывается смириться с мыслью о смерти и начинает поиски эликсира вечной жизни. Годы исследований приводят его к легендарному месту, известному как «Рай», где, по слухам, скрыта формула бессмертия или артефакт, способный сделать человека богом. Однако завоевать этот остров военной силой невозможно, поэтому Токугава выбирает другой путь. Он набирает группу заключённых и обещает им свободу в обмен на выполнение смертельно опасной миссии. Их задача — отправиться на таинственную территорию и добыть эликсир.