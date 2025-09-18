Сколько сезонов и серий аниме-сериале "Плачущий призрак на пенсии"?

«Плачущий призрак на пенсии» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2024 году.
Синопсис гласит:
Шестеро приятелей однажды дали клятву стать лучшими искателями сокровищ. Среди них был Край Андрих — юноша без особых способностей и уж точно без таланта к поискам древних богатств. Пока его друзья набирали силу и постепенно становились всё более опасными, Край всё сильнее опасался за свою судьбу. В конце концов он решает отказаться от опасной мечты и осваивает куда более безопасное «ремесло» — искусство просьб и попрошайничества.
На данный момент в эфир вышел один сезон. Вот список всех серий с датами:
Аниме вернется 6 октября 2025 года с новым эпизодом. Точное количество грядущих серий еще неизвестно.
Авторизация по e-mail