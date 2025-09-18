Наш ответ:

«Плачущий призрак на пенсии» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2024 году.

Синопсис гласит:

Шестеро приятелей однажды дали клятву стать лучшими искателями сокровищ. Среди них был Край Андрих — юноша без особых способностей и уж точно без таланта к поискам древних богатств. Пока его друзья набирали силу и постепенно становились всё более опасными, Край всё сильнее опасался за свою судьбу. В конце концов он решает отказаться от опасной мечты и осваивает куда более безопасное «ремесло» — искусство просьб и попрошайничества.

Сколько сезонов и серий аниме-сериале «Плачущий призрак на пенсии»

На данный момент в эфир вышел один сезон. Вот список всех серий с датами:

Серия 1 — 29 сентября 2024 года

Серия 2 — 6 октября 2024 года

Серия 3 — 13 октября 2024 года

Серия 4 — 20 октября 2024 года

Серия 5 — 27 октября 2024 года

Серия 6 — 3 ноября 2024 года

Серия 7 — 10 ноября 2024 года

Серия 8 — 17 ноября 2024 года

Серия 9 — 24 ноября 2024 года

Серия 10 — 1 декабря 2024 года

Серия 11 — 8 декабря 2024 года

Серия 12 — 15 декабря 2024 года

Серия 13 — 22 декабря 2024 года

Аниме вернется 6 октября 2025 года с новым эпизодом. Точное количество грядущих серий еще неизвестно.