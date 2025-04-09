Меню
Сколько серий в "Стальном алхимике"?

Олег Скрынько 9 апреля 2025
Наш ответ:

Аниме «Стальной алхимик» имеет две основные экранизации. Первая адаптация 2003 года состоит из 51 серии, тогда как вторая, известная как «Стальной алхимик: Братство» (2009 год), содержит 64 серии и более точно следует сюжету оригинальной манги.

В сериале рассказывается об алхимии — искусстве превращения одного вещества в другое, основанном на законе равноценного обмена: чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Два юных брата, сыновья известного алхимика, попытались с помощью этой науки воскресить умершую мать. Но запрет на создание человека не случаен — эксперимент обернулся трагедией. Один из них потерял тело, другой — ногу и руку. Теперь, с металлическими протезами и душой брата, заключённой в доспех, они отправляются на поиски философского камня, способного вернуть им прежние тела. Но этот путь оказывается куда опаснее, чем они думали.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стальной алхимик: Братство
Стальной алхимик: Братство боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
8.0
Стальной алхимик
Стальной алхимик боевик, приключения, аниме , фэнтези
2003, Япония
0.0
