Сколько серий в сериале "Ты и я - полные противоположности"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 марта 2026 Дата обновления ответа: 27 марта 2026

«Ты и я — полные противоположности» — популярный аниме-сериал, увидевший свет в 2026 году.

Количество эпизодов в аниме

В сериале «Ты и я — полные противоположности» 12 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

  • Серия 1 — 11 января 2026
  • Серия 2 — 18 января 2026
  • Серия 3 — 25 января 2026
  • Серия 4 — 1 февраля 2026
  • Серия 5 — 8 февраля 2026
  • Серия 6 — 15 февраля 2026
  • Серия 7 — 22 февраля 2026
  • Серия 8 — 1 марта 2026
  • Серия 9 — 8 марта 2026
  • Серия 10 — 15 марта 2026
  • Серия 11 — 22 марта 2026
  • Серия 12 — 29 марта 2026

О чем аниме:

Школьные соседи по парте Мию Судзуки и Юсукэ Тани — полные противоположности. Общительная и яркая Мию привыкла оглядываться на чужое мнение, а замкнутый и прямолинейный Юсукэ всегда говорит то, что думает. Между ними поначалу лишь случайные реплики, но постепенно возникает взаимная симпатия. Однако парень не верит, что способен заинтересовать такую девушку, а она слишком застенчива, чтобы признаться первой. И только благодаря нелепой случайности их тайные чувства всё же выходят наружу.

Ты и я — полные противоположности
Ты и я — полные противоположности комедия, аниме , мелодрама
2026, Япония
0.0
