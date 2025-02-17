Меню
Сколько серий в сериале "Путешествие к бессмертию"?

Сколько серий в сериале "Путешествие к бессмертию"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 17 февраля 2025

«Путешествие к бессмертию» - аниме-сериал китайского производства. Он продолжает выходить в эфир ТВ и пока не ясно, когда именно зрителям ждать финал. На сегодняшний день выпущено 130 эпизодов. Следующий, 131 по счету, выйдет 22 февраля 2025 года.

Обычный парень из деревни по воле случая становится учеником небольшой школы. Так начинается путь Хань Ли — путешествие, полное испытаний, где он сталкивается как с врагами, так и с благородными людьми. Постепенно герой постигает три великие сферы — небо, землю и людей, набирается сил, чтобы бороться со злом и нести справедливость. Продуманный до мелочей мир небожителей, насыщенный событиями сюжет, харизматичный главный герой и множество неожиданных поворотов делают эту историю настоящей классикой, наполненной аутентичной атмосферой китайской культуры.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Путешествие к бессмертию
Путешествие к бессмертию боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Китай
8.0
