Сколько серий в сериале "Начало после конца"?

«Начало после конца» - одна из самых популярных аниме-новинок 2025 года. На данный момент вышел один сезон, включающий в себя двенадцать эпизодов.



Также напомним вам сюжет. Король Грей обладал всем, о чём можно мечтать: несокрушимой силой, несметным богатством и абсолютной властью. В мире, где главной ценностью было военное превосходство, он стоял на вершине. Но за внешним могуществом скрывалась внутренняя пустота — одиночество и потеря смысла жизни. Всё меняется, когда судьба дарит ему шанс на новую жизнь — в ином мире, полном магии, чудовищ и, на первый взгляд, гармонии. Однако за иллюзией покоя скрывается страшная опасность. В этом мире Грею предстоит не только сражаться с чудовищами, но и заглянуть внутрь себя, понять ошибки прошлого и найти новую цель.