Сколько серий в сериале "Лето когда умер Хикару"?

«Лето, когда умер Хикару» - новый аниме-сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Премьера первого сезона состоялась 5 июля, тогда как финал сезона намечен на 20 сентября. В общей сложности планируется выпуск 12 эпизодов.
Напомним вам сюжет. В маленькой деревне живут неразлучные друзья Ёсики и Хикару. Их мир рушится, когда Хикару пропадает в горах и возвращается через неделю. Ёсики рад, но скоро замечает странности в поведении друга — внешне тот прежний, но внутри будто другой. Не в силах смириться, Ёсики делает вид, что всё нормально, пока в деревне не начинают происходить жуткие события. Что-то не так с вернувшимся Хикару. История основана на одноименной манге, успевшей покорить ценителей жанра. Сюжет обещает быть интересным и преподнесет зрителям еще немало неожиданностей.
