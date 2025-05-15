Меню
Сколько серий в сериале "Лазарь"?

Олег Скрынько 15 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Лазарь» - аниме-сериал 2025 года, который выходит на стриминге Adult Swim с 5 апреля. На данный момент планируется выпуск тринадцати эпизодов. Выход заключительной серии запланирован на 29 июня.

Напомним сюжет. 2052 год. Болезни и страдания остались в прошлом — человечество обрело избавление благодаря препарату «Хапуна», созданному выдающимся нейробиологом и нобелевским лауреатом по имени Скиннер. Мир мгновенно подсел на чудо-средство, но вскоре сам его создатель бесследно исчез. И лишь спустя три года Скиннер вновь выходит на связь — с пугающим заявлением: у «Хапуны» есть побочный эффект. Через три года после приёма все пользователи обречены на смерть. Теперь всё зависит от специального отряда «Лазарь», которому поручено найти Скиннера и успеть создать спасительную вакцину до того, как мир начнёт умирать.

