Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в сериале «Боевой континент 2»?

Сколько серий в сериале «Боевой континент 2»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 апреля 2025 Дата обновления ответа: 29 апреля 2025

«Боевой континент 2: Непревзойдённый клан Тан» — китайский фэнтезийный мультсериал, являющий собой продолжение «Боевого континента» (2018 – 2023). Премьера сиквела состоялась в июле 2023 года. Сезон будет насчитывать 104 эпизода. Последний из них выйдет 7 июня. Продолжительность каждой серии — 20 минут. В России «Боевой континент 2» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», Wink, «Иви», KION, «Смотрешка» и «24ТВ». На этих же платформах можно посмотреть первый сезон, который включает 263 эпизода.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Боевой континент 2: Непревзойдённый клан Тан
Боевой континент 2: Непревзойдённый клан Тан аниме
2023, Китай
8.0
