Сколько серий в сериале «Боевой континент 2»?

«Боевой континент 2: Непревзойдённый клан Тан» — китайский фэнтезийный мультсериал, являющий собой продолжение «Боевого континента» (2018 – 2023). Премьера сиквела состоялась в июле 2023 года. Сезон будет насчитывать 104 эпизода. Последний из них выйдет 7 июня. Продолжительность каждой серии — 20 минут. В России «Боевой континент 2» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», Wink, «Иви», KION, «Смотрешка» и «24ТВ». На этих же платформах можно посмотреть первый сезон, который включает 263 эпизода.
