Сколько серий в сериале "Ателье колдовских колпаков"?

«Ателье колдовских колпаков» — аниме-сериал, стартовавший в 2026 году.

В сериале «Ателье колдовских колпаков» 13 эпизодов, транслировавшихся в рамках первого сезона. Публикуем полный график их выхода:

Коко — тихая дочь портнихи, которая с детства тайно мечтает о магии. Однажды она подглядывает за ведьмой Кифри и узнаёт, что её любимая книжка с картинками на самом деле — настоящий магический гримуар. Девочка не удерживается и начинает пробовать заклинания, но одно из них едва не уничтожает её дом. Кифри спасает Коко и решает взять её в ученицы — не только из жалости, но и потому, что видит в ней ключ к поимке опасной группы еретиков «Окаймлённые шляпы». Те экспериментируют с запретной магией, искажающей тело, и тайно снабжают артефактами обычных людей. Однако перед тем как бросить вызов злоумышленникам, Коко предстоит освоить колдовство и найти общий язык с другими учениками Кифри.