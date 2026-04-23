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Сколько серий в сериале "Ателье колдовских колпаков"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 апреля 2026 Дата обновления ответа: 23 апреля 2026

«Ателье колдовских колпаков» — аниме-сериал, стартовавший в 2026 году.

Точное количество эпизодов аниме-сериала

В сериале «Ателье колдовских колпаков» 13 эпизодов, транслировавшихся в рамках первого сезона. Публикуем полный график их выхода:

  • Серия 1 — 6 апреля 2026
  • Серия 2 — 6 апреля 2026
  • Серия 3 — 13 апреля 2026
  • Серия 4 — 20 апреля 2026
  • Серия 5 — 27 апреля 2026
  • Серия 6 — 4 мая 2026
  • Серия 7 — 11 мая 2026
  • Серия 8 — 18 мая 2026
  • Серия 9 — 25 мая 2026
  • Серия 10 — 1 июня 2026
  • Серия 11 — 8 июня 2026
  • Серия 12 — 15 июня 2026
  • Серия 13 — 22 июня 2026

О чем аниме:

Коко — тихая дочь портнихи, которая с детства тайно мечтает о магии. Однажды она подглядывает за ведьмой Кифри и узнаёт, что её любимая книжка с картинками на самом деле — настоящий магический гримуар. Девочка не удерживается и начинает пробовать заклинания, но одно из них едва не уничтожает её дом. Кифри спасает Коко и решает взять её в ученицы — не только из жалости, но и потому, что видит в ней ключ к поимке опасной группы еретиков «Окаймлённые шляпы». Те экспериментируют с запретной магией, искажающей тело, и тайно снабжают артефактами обычных людей. Однако перед тем как бросить вызов злоумышленникам, Коко предстоит освоить колдовство и найти общий язык с другими учениками Кифри.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков аниме , фэнтези
2026, Япония
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