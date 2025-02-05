Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в "Наруто"?

Сколько серий в "Наруто"?

Олег Скрынько 5 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме «Наруто» состоит из двух частей. «Наруто» выходил в период с 2002 по 2007 год и включал в себя 220 серий. «Наруто: Ураганные хроники» выходил с 2007 по 2017 год и включал в себя 500 серий. Всего в двух частях 720 серий.

Напомним вам о том, что происходило в культовом аниме-сериале, которое по сей день входит в число самых популярных. Когда-то на родную деревню Наруто напал могущественный демон. Чтобы спасти поселение, лидер ниндзя запечатал чудовище внутри новорожденного мальчика, пожертвовав собственной жизнью. Спустя годы Наруто вырос, превратившись в шумного и непоседливого юного ниндзя. Однако жители деревни не забыли о запечатанном демоне и сторонятся мальчишки, считая его опасным.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Наруто: Ураганные хроники
Наруто: Ураганные хроники боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
0.0
Наруто
Наруто боевик, приключения, аниме , фэнтези
2002, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше