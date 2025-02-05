Сколько серий в "Наруто"?

Наш ответ:

Аниме «Наруто» состоит из двух частей. «Наруто» выходил в период с 2002 по 2007 год и включал в себя 220 серий. «Наруто: Ураганные хроники» выходил с 2007 по 2017 год и включал в себя 500 серий. Всего в двух частях 720 серий.



Напомним вам о том, что происходило в культовом аниме-сериале, которое по сей день входит в число самых популярных. Когда-то на родную деревню Наруто напал могущественный демон. Чтобы спасти поселение, лидер ниндзя запечатал чудовище внутри новорожденного мальчика, пожертвовав собственной жизнью. Спустя годы Наруто вырос, превратившись в шумного и непоседливого юного ниндзя. Однако жители деревни не забыли о запечатанном демоне и сторонятся мальчишки, считая его опасным.