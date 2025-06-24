Сколько серий в "Наруто" и "Боруто"?

Культовое японское аниме «Наруто» состоит из двух частей: первая — просто «Наруто», в ней 220 серий, вторая — «Наруто: Ураганные хроники», в ней уже 500 серий. А продолжение про сына Наруто — «Боруто: Новое поколение» — насчитывает 293 серии. Всё вместе это почти полторы тысячи эпизодов о ниндзя, их сражениях, дружбе и взрослении. Сегодня все эти аниме-сериалы считаются классикой жанра.



Наруто Узумаки — шумный и упрямый подросток-ниндзя, в теле которого запечатан девятихвостый демон-лис. Из-за этого его избегают жители деревни, но Наруто мечтает доказать всем свою ценность и стать Хокаге — сильнейшим ниндзя и лидером деревни. На пути к мечте он находит друзей, сталкивается с опасными врагами и узнаёт правду о себе и мире, в котором живёт.