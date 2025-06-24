Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в "Наруто" и "Боруто"?

Сколько серий в "Наруто" и "Боруто"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 июня 2025 Дата обновления ответа: 24 июня 2025

Культовое японское аниме «Наруто» состоит из двух частей: первая — просто «Наруто», в ней 220 серий, вторая — «Наруто: Ураганные хроники», в ней уже 500 серий. А продолжение про сына Наруто — «Боруто: Новое поколение» — насчитывает 293 серии. Всё вместе это почти полторы тысячи эпизодов о ниндзя, их сражениях, дружбе и взрослении. Сегодня все эти аниме-сериалы считаются классикой жанра.

Наруто Узумаки — шумный и упрямый подросток-ниндзя, в теле которого запечатан девятихвостый демон-лис. Из-за этого его избегают жители деревни, но Наруто мечтает доказать всем свою ценность и стать Хокаге — сильнейшим ниндзя и лидером деревни. На пути к мечте он находит друзей, сталкивается с опасными врагами и узнаёт правду о себе и мире, в котором живёт.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Боруто: Новое поколение Наруто
Боруто: Новое поколение Наруто боевик, приключения, аниме
2017, Япония
6.0
Наруто: Ураганные хроники
Наруто: Ураганные хроники боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
8.0
Наруто
Наруто боевик, приключения, аниме , фэнтези
2002, Япония
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше