Сколько серий в «Наруто» без филлеров?

«Наруто» — знаменитый аниме-сериал, выходивший в 2002–2007 годах. Шоу известно тем, что представляет собой очень длинную сагу, однако далеко не все эпизоды несут смысловую нагрузку по части развития сюжета. Известно, что 41% общего количества серий занимают так называемые филлеры. В первой части «Наруто» 220 серий, включая 91 филлер. «Ураганные хроники» насчитывают 500 эпизодов, из них 203 — филлеры. Таким образом, всего сериал состоит из 720 серий, из которых 294 филлеров. Без филлеров сериал длится 426 серий.
Авторизация по e-mail