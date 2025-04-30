Меню
Сколько серий в мультсериале «Сверхкуб»?

Сколько серий в мультсериале «Сверхкуб»?

Олег Скрынько 30 апреля 2025 Дата обновления: 30 апреля 2025
Наш ответ:

«Сверхкуб» — китайский анимационный сериал, в котором сочетаются фэнтези и боевик. Премьера состоялась 21 марта 2025 года. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 15 минут. Шоу основано на одноименной веб-манге.

По сюжету обыкновенный китайской подросток Ван Сяо Сю влюбляется в очаровательную девушку Шэнь Яо, но в то же время оказывается объектом нападок со стороны местных бандитов. В дальнейшем парень становится обладателем таинственного куба, благодаря которому получает потрясающие способности, включая телепортацию. Магический куб дает Ван Сяю Сю возможность стать властелином мира, но на этом пути ему нужно многому научиться. Кроме того, ему приходится скрывать свои сверхъестественные силы от Шэнь Яо.

