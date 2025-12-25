Сколько серий в мультсериале «Гачиакута»?

«Гачиакута» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези и боевик. Премьера состоялась 6 июля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Сколько серий включает аниме?

Первый и на данный момент единственный сезон насчитывает 24 эпизода продолжительностью по 23 минуты каждый.

О чем сериал