Сколько серий в мультсериале «Гачиакута»?

Сколько серий в мультсериале «Гачиакута»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 25 декабря 2025 Дата обновления ответа: 25 декабря 2025

«Гачиакута» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези и боевик. Премьера состоялась 6 июля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Сколько серий включает аниме?

Первый и на данный момент единственный сезон насчитывает 24 эпизода продолжительностью по 23 минуты каждый.

О чем сериал

Нищие мальчик Рудо и его приемный отец проживают в трущобах большого города. В то же время богачи живут припеваючи, сбрасывая весь мусор в Бездну. По сюжету Рудо несправедливо обвиняют в убийстве отца и приговаривают к ссылке в Бездну. Там, среди мусора, возникли смертоносные монстры. Стремясь выжить в этих условиях, Рудо присоединяется к группировке Мусорщики.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гачиакута
Гачиакута боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
8.0
