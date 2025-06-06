Сколько серий в аниме "Туалетный мальчик Ханако"?

Наш ответ:

На данный момент аниме «Туалетный мальчик Ханако» состоит из двух сезонов, включающих в себя 25 эпизодов.



Напомним вам сюжет. В академии Камомэ существует легенда о семи школьных тайнах, и одна из них — загадочная Ханако. Говорят, что в женском туалете на третьем этаже старого корпуса можно вызвать духа, способного исполнить любое желание. Ученица по имени Нэнэ Ясиро, увлечённая всем мистическим и сверхъестественным, решает проверить легенду. Она приходит в указанный туалет и вызывает Ханако. Дух действительно появляется, но оказывается совсем не таким, как она ожидала. Вместо пугающей девочки-призрака перед Нэнэ предстаёт Ханако… мальчик, живущий в туалете и скрывающий множество своих тайн.