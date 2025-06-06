Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Туалетный мальчик Ханако"?

Сколько серий в аниме "Туалетный мальчик Ханако"?

Олег Скрынько 6 июня 2025 Дата обновления: 6 июня 2025
Наш ответ:

На данный момент аниме «Туалетный мальчик Ханако» состоит из двух сезонов, включающих в себя 25 эпизодов.

Напомним вам сюжет. В академии Камомэ существует легенда о семи школьных тайнах, и одна из них — загадочная Ханако. Говорят, что в женском туалете на третьем этаже старого корпуса можно вызвать духа, способного исполнить любое желание. Ученица по имени Нэнэ Ясиро, увлечённая всем мистическим и сверхъестественным, решает проверить легенду. Она приходит в указанный туалет и вызывает Ханако. Дух действительно появляется, но оказывается совсем не таким, как она ожидала. Вместо пугающей девочки-призрака перед Нэнэ предстаёт Ханако… мальчик, живущий в туалете и скрывающий множество своих тайн.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Туалетный мальчик Ханако
Туалетный мальчик Ханако комедия, аниме
2020, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше