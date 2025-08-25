Сколько серий в аниме "Темный демон"?

«Темный демон» — японский аниме сериал, который начал выходить в эфир в 2025 года.
Синопсис гласит:
Сики Итиносэ — обычный парень из XXI века, но в его жилах течёт кровь древних демонов, некогда наводивших ужас на людей. Сегодня их потомков преследует «Агентство Момотаро», созданное наследниками героя, победившего чудовищ. После столкновения с охотниками Сики открывает правду о смерти отца и решает принять свою тёмную природу: он поступает в академию, где учат наследников демонов управлять силами и бороться с теми, кто прикрывается именем легендарного воина.
Вот список всех серий первого сезона:
