Сколько серий в аниме "Темный демон"?

Сколько серий в аниме "Темный демон"?

Олег Скрынько 25 августа 2025 Дата обновления: 25 августа 2025
Наш ответ:

«Темный демон» — японский аниме сериал, который начал выходить в эфир в 2025 года.

Синопсис гласит:

Сики Итиносэ — обычный парень из XXI века, но в его жилах течёт кровь древних демонов, некогда наводивших ужас на людей. Сегодня их потомков преследует «Агентство Момотаро», созданное наследниками героя, победившего чудовищ. После столкновения с охотниками Сики открывает правду о смерти отца и решает принять свою тёмную природу: он поступает в академию, где учат наследников демонов управлять силами и бороться с теми, кто прикрывается именем легендарного воина.

Сколько серий в аниме «Темный демон»

Вот список всех серий первого сезона:

  • Сезон 1 Серия 1 — 11 июля 2025
  • Сезон 1 Серия 2 — 18 июля 2025
  • Сезон 1 Серия 3 — 25 июля 2025
  • Сезон 1 Серия 4 — 1 августа 2025
  • Сезон 1 Серия 5 — 8 августа 2025
  • Сезон 1 Серия 6 — 15 августа 2025
  • Сезон 1 Серия 7 — 22 августа 2025
  • Сезон 1 Серия 8 — 29 августа 2025
  • Сезон 1 Серия 9 — 5 сентября 2025
  • Сезон 1 Серия 10 — 12 сентября 2025
  • Сезон 1 Серия 11 — 19 сентября 2025
  • Сезон 1 Серия 12 — 26 сентября 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Темный демон
Темный демон аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
0.0
