Сколько серий в аниме-сериале "Доктор Стоун"?

Наш ответ:

«Доктор Стоун» - один из самых популярных аниме-сериалов наших дней, который выходит в эфир уже четыре сезона. Первый сезон шоу включал 24 серии, второй – 11 серий, третий – 22 серии, тогда как четвертый – 9 серий. В общей сложности аниме сейчас насчитывает 66 эпизодов.



Внезапная катастрофа превратила все человечество в каменные статуи. Спустя тысячи лет старшеклассник Тайдзю приходит в себя, обнаруживая вокруг лишь окаменелых людей. Однако он не один: его друг Сэнку тоже смог освободиться. Сэнку, обладая глубокими научными знаниями, решает восстановить утраченную цивилизацию. Вместе друзья начинают путь к возрождению человеческого общества, сталкиваясь с множеством вызовов в мире, где природа вновь взяла верх.